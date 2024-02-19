Бывшего совладельца «Азбуки вкуса» арестовали по делу о мошенничестве

Бывшего владельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского арестовали по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы.

Отмечается, что суд вынес постановление 19 февраля.

«Якубовскому Кириллу Вячеславовичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Якубовский был взят под стражу в зале суда. Он останется под стражей до 15 марта 2024 года.

В апреле 2023 года Якубовского задерживали по делу о мошенничестве. Бизнесмен был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Тогда Якубовского арестовали на два месяца.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.