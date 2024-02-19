ВСУ обстреляли село в Белгородской области

ВСУ обстреляли село Заречье-Первое в Белгородской области. Об этом сообщалось в Telegram-канале главы региона Вячеслава Гладкова в 17:25 по мск.

«Различные повреждения выявлены в четырех частных жилых домовладениях: посечены фасады и заборы, выбиты окна», — заявил чиновник.

О пострадавших не сообщается.

Позже в Белгороде и Белгородской области была запущена сирена ракетной опасности. В администрации предупредили жителей о необходимости, по возможности, не выходить из дома. В сообщении рекомендовали также не подходить к окнам.

15 февраля ВСУ обстреляли Белгород. В городе повредили торговый центр, один из ударов пришелся на стадион школы. Всего взрывная волна разрушила семь частных жилых домов, в пяти многоквартирных — выбила окна. По данным Минобороны, обстрел велся из РСЗО RM-70 «Вампир».

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.