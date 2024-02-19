В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — уточнили в сообщении.

Ракетную опасность объявили в регионе в 17:46 мск.

До этого женщина пострадала при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в ночь на среду, 14 февраля, в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность. Губернатор отметил, что сработала российская система противовоздушно обороны (ПВО).

Накануне Гладков заявил, что российские средства ПВО сбили 12 воздушных целей на подлете к Белгороду.

7 февраля украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Пороз, расположенного в Грайворонском городском округе Белгородской области.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.