Сотрудники «Роснефти» расскажут о социальных проектах компании

Тематический день «Люди — главный приоритет «Роснефти», в ходе которого трудовые коллективы компании обменяются опытом и расскажут о различных социальных проектах работодателя, пройдет в павильоне «Роснефти» на ВДНХ 20 февраля, сообщила пресс-служба нефтяной компании.

Мероприятие приурочено к Году семьи и состоится в День энергетики на выставке «Россия» в рамках Форума национальных достижений.

В тематическом дне примут участие несколько трудовых династий, ветераны, молодые специалисты — победители конкурса «Лучший по профессии», а также сотрудники кадровых служб «Роснефти» и ее предприятий.

В рамках сессии «Роснефть — моя семья» гости экспозиции смогут познакомиться с историей одной из трудовых династий компании.

Высокопрофессиональный персонал в «Роснефти» называют главным активом компании, а семейные трудовые династии — опорой и гордостью.

На предприятиях «Роснефти» в настоящее время работают представители 27 трудовых династий, общий стаж которых превышает 7,5 тыс. лет.

В «Роснефти» подчеркивают, что кадровая политика компании направлена на обеспечение постоянного притока профессионально подготовленной молодежи, ее максимально быструю и эффективную адаптацию на предприятиях.

Решать задачи молодежной политики позволяет корпоративная система непрерывного образования «Школа-вуз-предприятие», в рамках которой компания формирует внешний кадровый резерв из числа школьников и студентов в регионах своей производственной деятельности.

Зачастую на производство приходят дети работников, чтобы продолжить дело своих родителей. Особенно часто такое происходит в тех семьях, где старшие поколения увлечены и гордятся своим делом, являются примером для младших, сообщили в «Роснефти».

Также в тематический день состоятся презентации корпоративных проектов «Лучший по профессии», «Дети — наше будущее» и «С заботой о людях».

Кроме того, творческие коллективы компании исполнят музыкальные и вокальные номера, представят зрителям мюзикл о нефтедобыче.