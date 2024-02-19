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Ученики тюменской школы прыгали из окон и снимали это на видео

В Тюмени ученики гимназии выходили из здания через окно второго этажа

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Телеграм-канал Новости Тюмени и Области

В Тюмени ученик гимназии №12 устроили паркур: два подростка выпрыгнули из окна второго этажа образовательного учреждения. Видеозаписи с опасными трюками опубликовал Telegram-канал «Новости Тюмени и области».

На них мальчики-подростки под эмоциональную реакцию одноклассников прыгают с высоты нескольких метров в сугробы, после чего поднимаются и бегут ко входу в здание.

«Инцидент произошел в пятницу, это ученики девятого класса. С детьми и родителями провели разговор», — прокомментировали записи Ura.ru в школе.

Ранее тюменских школьников заметили за опасным развлечением на крыше недостроенного дома.

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