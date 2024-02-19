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В Петербурге разыскивают 13-летнюю ученицу коррекционной школы

В Петербурге ищут 13-летнюю девочку, которая учится в коррекционной школе

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Pixabay

В Санкт-Петербурге разыскивают ученицу коррекционной школы. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам родственницы пропавшей, ее 13-летняя сестра, настоящее имя которой не раскрывается, является трудным подростком и учится в коррекционной школе.

В минувшее воскресенье девочка с короткими светлыми волосами, заплетенными в афро-косички, взяла у матери iPhone и ушла в магазин. С тех пор родные ничего не знают о ее местонахождении.

Среди примет — высокий рост, нетипичный для этого возраста, — 171 см — и голубые глаза. В день исчезновения школьница была одета в черный пуховик и черные штаны с высокими берцами.

Ранее пропавшую в Дагестане школьницу нашли живой на пятый день поисков.

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