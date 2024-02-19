Школьник оказался прикован к инвалидному креслу после отравления на турецком курорте

Восьмилетний школьник из Великобритании отравился яйцами в турецком отеле, заразился сальмонеллезом и оказался прикован к инвалидному креслу. Об этом сообщает Metro.

Семья из британского Манчестера отдыхала в отделе Eftalia Ocean в Турции, в один из дней восьмилетнему мальчику стало плохо, ребенка доставили в местную больницу с диареей, тошнотой и высокой температурой.

Спустя несколько дней состояние ребенка ухудшилось, его перевезли в Великобританию. Медики установили, что мальчик заразился сальмонеллезом, несколько недель он провел в городской клинике, врачи боролись за его жизнь и смогли спасти.

После тяжелой болезни школьник потерял в весе, он не может самостоятельно ходить и передвигается в инвалидном кресле.

Ранее школьники из Калининграда отравились после того, как воспользовались антисептиком.