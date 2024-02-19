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На Урале задержали мужчин, напавших на водителя трамвая

В Челябинске полиция задержала мужчин, разбивших очки водителю трамвая

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Челябинске полиция задержала мужчин, которых подозревают в нападении на вагоновожатого трамвая. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД города.

«Один из них ранее судимый 34-летний житель Тракторозаводского района, второй — 43-летний челябинец», — рассказали в полиции.

Инцидент произошел 18 февраля у остановки «Тепличная». Водитель сделал замечание компании мужчин о неподобающем поведении в транспорте. Мужчины в состоянии алкогольного опьянение набросились на водителя: разбили ему очки и облили пивом. Водитель не смог продолжить движение по маршруту.

В пресс-службе Следственного управления РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело по статье «хулиганство», дело находится на контроле центрального аппарата СК.

Ранее житель Красноярского края угрожал медикам и порезал ножом колеса машины скорой помощи.

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