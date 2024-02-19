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В Подмосковье появились первые перелетные птицы

Инженер Захаров: в Подмосковье появились перелетные зеленушки

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Shutterstock/FOTODOM

В Московской области появились первые перелетные птицы — зеленушки. Об этом «Радио 1» рассказал ведущий инженер Государственного казпнного учреждения «Мособллес» Владимир Захаров.

По его словам, после этого в регион должны вернуться грачи и скворцы. Вскоре в Подмосковье постепенно также начнутся и весенние кочевки хищных птиц.

«Среди них очень много редких, занесенных в Красные книги. Они пролетают через территорию Московской области, кто-то задерживается, кто-то идет дальше на север. У нас летят и гуси, и утки, и всевозможные их родственники», — пояснил Захаров.

Соловьи в области появятся где-то в середине апреля или в начале мая в зависимости от того, насколько ранней будет весна, заключил ведущий инженер.

Ученые из Рурского университета (Германия) до этого установили, что рабочая память птиц функционирует подобно человеческой. По их данным, галки и другие птицы из семейства врановых имеют те же проблемы с рабочей памятью, что и люди: их воспоминания становятся менее точными и более предвзятыми со временем.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовала акция помощи птицам.

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