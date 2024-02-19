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Россиянин изнасиловал 11-летнюю одноклассницу своей дочери и расправился с ней

В Челябинской области мужчину обвинили в изнасиловании и расправе над ребенком

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Depositphotos

В Челябинской области будут судить 37-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании 11-летней одноклассницы дочери и расправе над ней. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 9 июля 2023 года. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый обманом вывез на автомобиле в лес одноклассницу своей дочери. Там он совершил преступление против половой неприкосновенности девочки и нанес ей многочисленные удары руками и ногами. Затем мужчина расправился с ребенком при помощи ножа и попытался скрыть следы.

Следователи совместно с полицейскими установили все детали и обстоятельства произошедшего. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее в Москве задержали отца-педофила, который годами насиловал родную дочь.

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