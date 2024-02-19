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В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение

МЧС: на территории Кубани объявлено штормовое предупреждение с 20 по 22 февраля

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Алексей Даничев/РИА Новости

На территории Краснодарского края с 20 по 22 февраля объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в горах Краснодарского края и республике Адыгея выше 1000 метров будет повышенная опасность схода лавин.

Жителям и гостям Кубани напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности — не выходить в горы в снегопад и непогоду, стараться избегать мест возможного схода лавин. Чаще всего лавины сходят со склонов с градусом уклона более 30°, а при крутизне склона в 45° лавины сходят при каждом снегопаде.

До этого пресс-служба курорта »Газпром Поляна» в своем Telegram-канале сообщала, что сход снежной лавины произошел на горнолыжном курорте «Лаура» в горах Красной Поляны, никто из туристов не пострадал.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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