В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение

На территории Краснодарского края с 20 по 22 февраля объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в горах Краснодарского края и республике Адыгея выше 1000 метров будет повышенная опасность схода лавин.

Жителям и гостям Кубани напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности — не выходить в горы в снегопад и непогоду, стараться избегать мест возможного схода лавин. Чаще всего лавины сходят со склонов с градусом уклона более 30°, а при крутизне склона в 45° лавины сходят при каждом снегопаде.

До этого пресс-служба курорта »Газпром Поляна» в своем Telegram-канале сообщала, что сход снежной лавины произошел на горнолыжном курорте «Лаура» в горах Красной Поляны, никто из туристов не пострадал.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.