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В Петербурге неизвестные за один день покусали двух мужчин

Двое мужчин в Петербурге пострадали от укусов неизвестных 18 февраля

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Санкт-Петербурге двое мужчин обратились в медицинские организации после того, как их покусали неизвестные на улице. Об этом сообщает «Мойка78».

По данным издания, инциденты произошли накануне, 18 февраля. Первый — ночью в клубе на Конюшенной площади. 22-летнего мужчину в ходе конфликта неизвестный укусил за палец, пострадавший обратился к врачам только в обед. На пальце его левой кисти обнаружили рану, после оказания медицинской помощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Второй инцидент произошел в тот же день, после полудня в Мариинскую больницу доставили другого 22-летнего петербуржца. По его словам, у дома на Загородном проспекте на него напала неизвестная женщина, которая ударила его по голове и укусила за спину, плечи и грудь. Ему также оказали помощь, после чего — отправили домой.

12 февраля сообщалось, что в Петербурге соседка по коммунальной квартире напала на девушку после скандала из-за коммунальных платежей. Она схватила с плиты раскаленный казан, избила им соседку и искусала ей грудь. Пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью.

Ранее стало известно, что в Москве ученик восьмого класса укусил полицейского, который хотел его задержать.

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