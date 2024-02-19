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«Вас могут побить»: блогер из Нижнего Новгорода рассказала о травмах, полученных ею в баре

NewsNN: в нижегородском баре охрана якобы избила посетителей

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Блогерша из Нижнего Новгорода рассказала о неудачном визите в бар «Руки Вверх». Об этом сообщает портал NewsNN.

По словам женщины, инцидент произошел в заведении 17 февраля. Охранники якобы ударили нижегородку по лицу, а затем распылили содержимое перцового баллончика в глаза ее мужу.

«Вы пришли в бар, думаете, там безопасно, но, извините, вас могут побить», — предупредила она своих подписчиков.

Полиция уже приступила к проверке по факту инцидента. При этом, как уточняется, к правоохранителям обратились не пострадавшие, а медики, которые оказали им всю необходимую помощь.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за задремавшего за столиком посетителя. В баре детали произошедшего пока не комментировали.

Ранее в Петербурге охранник попытался вывести подростка из магазина и избил его.

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