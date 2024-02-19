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«Терпение закончилось»: Московский зоопарк показал, как Дин Дин заносит панденка в вольер

Московский зоопарк показал, как Дин Дин заносит панденка Катюшу в вольер

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в своем Telegram-канале новое видео с панденком Катюшей, продемонстрировав общение детеныша с матерью.

«Катюша, как не хочешь идти в вольер? Я настаиваю. Под тяжелую лапу Дин Дин лучше не попадать», — подписала ролик директор зоосада.

На нем панда Дин Дин заносит Катюшу в вольер, ухватив ее за попу.

«Надо слушаться мать», «У мамы терпение закончилось», «Хватит капризничать», — оценили строгость мамы-панды подписчики канала.

Ранее Московский зоопарк показал самостоятельные игры панденка Катюши.

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