«Терпение закончилось»: Московский зоопарк показал, как Дин Дин заносит панденка в вольер

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в своем Telegram-канале новое видео с панденком Катюшей, продемонстрировав общение детеныша с матерью.
«Катюша, как не хочешь идти в вольер? Я настаиваю. Под тяжелую лапу Дин Дин лучше не попадать», — подписала ролик директор зоосада.
На нем панда Дин Дин заносит Катюшу в вольер, ухватив ее за попу.
«Надо слушаться мать», «У мамы терпение закончилось», «Хватит капризничать», — оценили строгость мамы-панды подписчики канала.
Ранее Московский зоопарк показал самостоятельные игры панденка Катюши.