Диетолог оценила, помогут ли протеиновые батончики снизить вес

Протеиновые сладости не помогут избавиться от лишнего веса, однако они являются более полезными, чем привычные конфеты. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог и нутрициолог Юлия Попова.

Она отметила, что при помощи протеиновых батончиков можно похудеть, если включать их в ежедневную калорийность. По словам эксперта, лучше всего сделать протеиновый шоколад или печенье источником полноценного перекуса и дополнительного белка.

«При разных видах спорта и при разном уровне состава тела и цели человека под свой вкус и кошелек человек выбирает какой-то протеиновый батончик. То есть нет такого, что только вот этот какой-то необходимо покупать. Нужно смотреть по калорийности, по белкам, жирам, углеводам, по цели человека, по стоимости и вкусу», — добавила Попова.

Врач-педиатр Виолетта Бурдакова до этого рассказала, что злоупотребление протеиновыми батончиками может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе патологии сердца и сосудов. По ее словам, протеиновые батончики в рационе человека должны быть в качестве дополнения к основному питанию, заменять ими любой из приемов пищи крайне нежелательно.

Ранее стало известно, может ли употребление протеиновых добавок снижать мужскую фертильность.