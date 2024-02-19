Опекун из Калининграда избивала и заставляла девятилетнюю девочку есть рвоту

В Славском районе Калининградской области опекуна обвинили в истязании девятилетней девочки, женщина избивала ребенка и с помощью ложки заталкивала в рот девочки ее же рвотные массы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Как установили сотрудники ПДН, жительница Калининграда, взявшая под опеку девятилетнюю девочку, систематически издевалась над ребенком. Опекун заставляла школьницу заниматься физкультурой до полного изнеможения, кормила ее раз в день, жестоко избивала, а когда девочку тошнило, женщина ложкой засовывала ей в рот рвотные массы.

Истязания длились почти полгода, все свои действия обвиняемая снимала на видео. В отношении опекуна возбуждено уголовное дело, ребенка из семьи изъяли, девочка находится в медицинском учреждении.

Ранее в Казахстане опекун пять лет держала в рабстве приемных детей.