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В Новосибирске во время пожара в трехэтажном доме ребенок вышел на крышу

В Новосибирске пожарные сняли ребенка с крыши горящего дома

Пожарные Новосибирска эвакуировали ребенка с крыши горящего дома. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на улице Инской. Во время пожара мальчик вышел на кровлю трехэтажного здания.

Специалисты оперативно прибыли на место и стали ликвидировать возгорание. Все это время диспетчер находилась на связи с несовершеннолетним. Она общалась с ним, чтобы мальчик не спрыгнул вниз прежде, чем пожарные его эвакуируют. В результате школьник дождался эвакуации.

«В шоковом состоянии ребенка предварительно 11 лет сотрудники МЧС России передали бригаде скоро медицинской помощи, в госпитализации не нуждался», – сообщили в МЧС.

На данный момент специалисты продолжают тушить пожар.

Ранее в Краснодарском крае полиция эвакуировала жильцов трех домов из-за того, что россиянин подложил бомбу под машину своего родственника.

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