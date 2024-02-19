Стало известно, что происходит в Лобне на месте минирования автомобиля

В Лобне Московской области вблизи места, где был заминирован автомобиль, уже нет оцепления, местные жители могут спокойно перемешаться. Об этом сообщает корреспондент Tsargrad.tv.

«В данный момент как такового оцепления на месте происшествия нет — люди свободно ходят, однако силовики продолжают свою работу. Единственное, куда сейчас нет свободного хода — сквер неподалеку от места инцидента», — говорится в сообщении.

Жильцов многоквартирных домов, расположенных вблизи места инцидента, уже пускают в свои квартиры. Автомобиль, который был заминирован, стоит на эвакуаторе, при этом людей на улице практически нет.

19 февраля Telegram-канал Mash сообщал, что взрывное устройство нашли в машине, припаркованной во дворе на улице Дружбы в Лобне. Территорию оцепили, на место прибыли взрывотехники. Жители трех домов по улице Мирной и одного по улице Дружбы эвакуированы. В городе был введен режим «Загорск».

Подозреваемого в минировании задержали рядом с автомобилем, в котором нашли бомбу. Его личность установлена, но пока не афишируется. В настоящее время правоохранители проверяют мужчину на сотрудничество со спецслужбами Украины. При этом угрозу взрыва уже сняли.

Ранее сообщалось, что в Лобне отменен режим «Загорск».