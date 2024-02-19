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В правительстве одобрили штрафы за неисполнение задач по организации теробороны

ТАСС: в кабмине одобрили проект о штрафах за неисполнение задач по теробороне

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В правительстве поддержали проект закона, который предполагает введение штрафов за неисполнение задач по организации в российских регионах территориальной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект», — сказал он.

Законопроектом предлагается ввести штраф в размере до 50 тыс. рублей. Такое наказание в случае принятия проекта введут для должностных лиц.

Территориальная оборона предполагает комплекс мероприятий, а также создание отрядов, для борьбы с диверсионно-разведывательными группами и десантами, а также для охраны важных объектов на территории, где действует военное положение. В некоторых регионах, в которых введен средний уровень реагирования, по решению президента Российской Федерации, главы отдельных регионов могут получить возможность создавать собственные военные компании и вооружать их. Эти компании могут заниматься защитой границы: борьбой с вооруженными формированиями и уничтожать дроны.

Ранее СИПРИ сообщило о сокращении оборонного экспорта РФ на треть.

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