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Стюардесса объяснила, почему не стоит снимать обувь в самолете

Стюардесса объяснила, что не стоит снимать обувь в самолете из-за плохой уборки пола

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Depositphotos

Работавшая в авиакомпании British Airways стюардесса рассказала, почему не стоит снимать обувь в самолете, пишет LADBible.

По словам Эбби Данн, снимать обувь в полете не только некрасиво по отношению к членам экипажа и другим путешественникам, но и не гигиенично. Все из-за того, что часто один и тот же самолет выполняет несколько рейсов в день, а перерывы между полетами слишком маленькие, чтобы бортпроводники успели навести порядок.

Как правило, до посадки новых пассажиров экипаж успевает собрать только крупный мусор и протереть основные места и части в самолете. Поэтому дезинфекция пола, объясняет Эбби, проводится некачественно и на нем скапливается грязь.

Когда пассажир снимает обувь, вся грязь и бактерии с пола оседают на его ступнях, что может привести к лишним проблемам со здоровьем. Данн посоветовала брать с собой на борт тапочки, если человеку трудно провести весь полет в ботинках или кроссовках.

Ранее в Нидерландах самолет вернулся обратно из-за тухлой рыбы на борту.

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