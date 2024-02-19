Стало известно о потере крупнейшего покупателя российского зерна

На последнем тендере Египет отказался от закупки российского зерна, сделав выбор в пользу продукции из Украины и Румынии, сообщил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Россия таким образом потеряла крупнейшего покупателя зерна, подчеркнул он, назвав причиной такой ситуации слишком высокие цены.

«Наши отгрузки находятся на низком уровне. Мы даже последний тендер в Египте проиграли практически целиком и полностью. Там довольно много предложение было с российской стороны, но ни одна поставка не победила, – констатировал глава союза в пресс-центре НСН. – Египет – это крупнейший наш покупатель по пшенице, периодически случаются такие провальные периоды».

Предложения России были по $245, а победу одержали предложения по $238. В основном, это тендеры из Украины и Румынии. На успешность тендеров влияют решения чиновников, которые устанавливают минимальные цены по продажам, добавил эксперт. По его словам, это создает дополнительные риски и мешает продажам.

Напомним, Минсельхоз планирует дополнительно выделить 4 млн тонн к утвержденной квоте на экспорт зерна – до 28 млн тонн. Квота будет действовать до 30 июня и коснется стран, не входящих в ЕАЭС. По данным экспертов, в прошедшем сезоне Россия могла увеличить свою долю на мировом рынке пшеницы с 22 до 25%.

Ранее сообщалось о планах засудить Польшу за просыпанное украинское зерно.