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Задержанные в ЛНР супруги могут быть причастны к удару по больнице в Новоайдаре

ФСБ: супруги из ЛНР причастны к удару ВСУ по больнице в Новоайдаре

Подозреваемые в шпионской деятельности в пользу Украины супруги из ЛНР могут быть причастны к удару ВСУ по больнице в Новоайдаре в конце январе 2023 года. Об этом со ссылкой на оперативную съемку ФСБ сообщает РИА Новости.

Судя по кадрам, задержаны не только муж с женой, но и их сын-студент. По словам женщины, ее супруг и ребенок начали интересоваться скоплениями российской военной техники еще весной 2022 года. Также они спрашивали, поступают ли через больницу, где она работала, раненые солдаты ВС РФ. Та не хотела скандалить с близкими и все рассказывала. Муж с сыном, как утверждается, передавали полученную информацию украинским кураторам.

Глава семейства на допросе также сообщил, что рассказал брату на Украине о прилете по больнице в Новоайдаре. Тот заявил ему, что будет повторный удар, и попросил не выходить на работу.

28 января 2023 года представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что ВСУ, используя американские системы залпового огня HIMARS и развединформацию от НАТО, нанесли удар по больнице в Новоайдаре. Сообщалось о 24 раненых и 14 летальных случаях.

Ранее суд Ростова-на-Дону на 10 лет отправил в тюрьму украинскую шпионку.

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