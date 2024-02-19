В МЧС прокомментировали сообщения о звуках взрывов в Нижегородской области

В экстренные службы не поступало сообщений о хлопках в Кстово в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

«В службу спасения вызовов на тушение пожара или на оказание помощи населению не поступало», — пояснили в ведомстве.

До этого жителей региона напугал звук взрыва, который раздался в Кстове. По их словам, несколько уличных камер зафиксировали непонятный грохот.

Очевидцы говорили, что грохот раздался со стороны «Лукойла». По данным издания NN.ru, громкий звук слышали в Щербинках, Лесково, Комарово и в деревне Караулово. Люди рассказали журналистам, что почувствовали сильную вибрацию.

Корреспонденты обратились в пресс-службу завода «Лукойл», чтобы уточнить подробности. Представители предприятия пояснили, что производство находится слишком далеко от населенных пунктов, чтобы звук прошел.

До этого в подмосковном городе Лобне полиция задержала мужчину за минирование автомобиля. По данным СМИ, взрывное устройство нашли в машине, припаркованной во дворе на улице Дружбы.

Ранее в Краснодаре задержали местного жителя, подозреваемого в попытке взорвать автомобиль своего родственника.