В Петербурге охранник попытался вывести подростка из магазина и избил его

В Санкт-Петербурге охранник магазина «Перекресток» избил несовершеннолетнего посетителя. Видео с места происшествия было опубликовано в сообществе «Признавашки» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 18 февраля у супермаркета в ТРК «Континент» на Звездной улице. По неназванной причине сотрудник магазина схватил 15-летнего подростка за шкирку и стал выводить его из торгового зала.

Молодой человек стал сопротивляться, махнул рукой и попал мужчине по лбу. Тогда взрослый повалил юношу на пол и избил в присутствии свидетелей. Как видно на записи, коллега нападавшего попросила его прекратить избиение. Он услышал ее просьбу, но тут же с размаху пнул лежащего подростка.

Пострадавший обратился в «Русскую общину Петрограда». Члены движения приехали на место происшествия, задержали охранника и передали его полиции. Подросток обратился за медицинской помощью и написал заявление, которое приняли в 33-ем отделе полиции города.

Ранее экс-игрок ЦСКА рассказал, что его друга сильно избили в полиции.