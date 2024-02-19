В Лобне отменен режим «Загорск»

В подмосковной Лобне отменили режим «Загорск», который был введен после минирования автомобиля. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

«Завершилась проверка по сигналу «Загорск», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы завершили проверочные мероприятия, угроза устранена, подчеркнули там.

В администрации города заявили, что теперь жители могут возвращаться в свои дома.

19 февраля Telegram-канал Mash сообщал, что в Лобне полиция задержала мужчину за минирование автомобиля. По его данным, взрывное устройство нашли в машине, припаркованной во дворе на улице Дружбы. В городе был введен режим «Загорск», жителей ряда домов эвакуировали.

Telegram-канал 112 сообщал, что взрывотехники подорвали предполагаемое взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что неизвестные собрались устроить массовые взрывы в школах ради популярности города.