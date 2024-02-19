Суд не стал выселять бывшего следователя по особо важным делам из служебной квартиры

Нагатинский суд Москвы не стал выселять бывшего следователя по особо важным делам Сергея Новикова из служебной квартиры. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, иск подал Следственный комитет России (СКР). Бывший работодатель потребовал от 44-летнего генерал-майора юстиции Новикова освободить жилплощадь, так как бывший следователь вышел на пенсию по выслуге лет.

Отмечается, что суд принял во внимание тот факт, что семье бывшего следователя не предоставили полагавшуюся единовременную социальную выплату либо квартиру взамен служебного жилья несмотря на то, что Новиков отстоял в очереди почти 15 лет. При этом служебную двухкомнатную квартиру в районе Бирюлево Восточное Новиков получил еще в 2014 году.

«Из пояснений представителя СКР, требовавшего моего выселения, я понял, что у жилищной комиссии якобы есть две очереди и я, оказывается, стоял не в той, какой нужно. Я никак не ожидал такой благодарности за 22 года безупречной службы», — рассказал изданию Новиков.

В самом СКР ситуацию прокомментировать отказались.

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