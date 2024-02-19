Российский таксист не дал пенсионерке отдать деньги мошенникам

В Улан-Удэ водитель службы такси спас пенсионерку от мошенников, которые убедили женщину отдать им более миллиона рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

В Октябрьском районе Улан-Удэ неравнодушный таксист помог пожилой женщине сберечь свои накопления. В машину к водителю села пенсионерка с просьбой отвезти ее в банк, по дороге мужчина понял, что неизвестные по телефону убеждают пассажирку срочно перевести деньги.

Он смог отвлечь горожанку от разговора и выяснил, что она уже несколько часов общается с аферистами, которые убедили ее в том, что дочь стала виновницей ДТП. Чтобы «решить вопрос» с уголовным преследованием, отец пострадавшей якобы попросил у девушки компенсацию 1,2 миллиона. Деньги у пенсионерки как раз были — недавно она продала земельный участок.

Шофер убедил пенсионерку положить трубку, женщина связалась с мужем и убедилась, что с дочерью все в порядке, таксист доставил улан-удэнку домой.

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