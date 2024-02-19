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В российском ДК на дискотеке педофил совратил трех подростков

В Волгоградской области педофил совратил трех подростков на дискотеке в ДК

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Волгоградской области правоохранители задержали мужчину по подозрению совращении трех подростков на дискотеке. Об этом сообщает издание V102.ru со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел на дискотеке в доме культуры села Крячки 10 февраля.

«Среди молодежи затесался безработный житель соседнего села Слюсарево. Жертвами развратных действий стали подростки, не достигшие 16-летнего возраста», — рассказал собеседник издания, знакомый с ситуацией.

Младшему подростку, которого домогался мужчина, 14 лет.

Ранее в Петербурге падчерица обвинила отчима в изнасиловании.

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