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В Лобне отменили угрозу взрыва

112: в Лобне уничтожили найденную в авто взрывчатку, эвакуированы 56 человек

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Телеграм-канал «Mash»

В Подмосковном городе Лобне сняли угрозу взрыва. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным источника канала, взрывотехники попросили всех отойти на безопасное расстояние и подорвали предполагаемое взрывное устройство. Из опасной зоны эвакуировали 56 человек, вскоре им разрешат вернуться в квартиры, заключил источник.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что в Лобне полиция задержала мужчину за минирование автомобиля. По его данным, взрывное устройство нашли в машине, припаркованной во дворе на улице Дружбы.

Отмечается, что подозреваемого задержали рядом с автомобилем, в котором нашли бомбу. Его личность установлена, но пока не афишируется. В настоящее время правоохранители проверяют мужчину на сотрудничество со спецслужбами Украины.

Накануне в Краснодаре задержали местного жителя, подозреваемого в попытке взорвать автомобиль своего родственника. Из-за взрывного устройства пришлось эвакуировать жителей нескольких многоэтажек.

Ранее ревнивый россиянин хотел сжечь авто соперника, но перепутал машины.

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