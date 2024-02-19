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Испанка рассказала, что вылечила зрение, капая в глаза мочу

Oddity Central: испанка рассказала, что вылечила близорукость, капая в глаза мочу

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Shutterstock

Жительница Испании рассказала, что вылечила зрение, капая в глаза мочу, пишет Oddity Central.

Женщина по имени Суама Фрайле утверждает, что моча гораздо лучше лечит проблемы с глазами, чем лекарства, которые выписывают ей врачи. По словам испанки, она ежедневно закапывала в глаза мочу и таким образом вылечила астигматизм и близорукость.

«Это естественно, забудьте о лекарствах, они химические вещества, и это влияет на здоровье», — добавляет она.

Суама считает, что для того, чтобы уринотерапия имела эффект, капли мочи необходимо применять ежедневно: утром и вечером. Она также объяснила, что использует «усиленную» мочу, то есть концентрированную.

Однако пользователи соцсетей не спешат внимать ее советам. Люди признаются, что лучше сходят к врачу и воспользуются традиционной медициной.

Ранее пара во время 10-часового перелета поняла, что сидит в чужой моче.

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