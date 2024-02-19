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Москвичам спрогнозировали на эту неделю переход с зимы на весну

Синоптик Шувалов: Москва плавно переходит из зимы в весну на этой неделе

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Александр Авилов/Агентство «Москва»

На этой неделе москвичей ждет изменчивая погода, которая к выходным завершится оттепелью, дождем и переходом из зимы в весну. Такой прогноз озвучил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360».

Минимум два дня в столице будут морозными – это вторник и среда, предупредил синоптик. При этом в среду как раз начнут ощущаться первые изменения – с запада придет теплый фронт, во второй половине дня начнется небольшой снег, и температура воздуха станет повышаться.

22 и 23 февраля в столице продолжится потепление. Причем в четверг пройдут осадки – снег и мокрый снег. В пятницу воздух прогреется до 0…+2°C.

«В субботу к теплой погоде будет примешиваться дождь, а так температура +1…+3 градуса на все выходные и праздничные дни. То есть мы так плавно переходим из зимы в весну на этой неделе», — заявил Шувалов.

Однако это еще не окончательное наступление настоящей весны, подчеркнул метеоролог. В других регионах страны на этой неделе вместо оттепели ожидаются морозы до 20 градусов ниже нуля.

Напомним, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишкове отмечал, что в Москве конец февраля в Москве вряд ли будет холодным, но ранняя весна все же маловероятна.

Гидрометцентр ранее предупредил россиян о сложной ситуации с половодьем грядущей весной.

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