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В Госдуме предложили создать закон «О российском казачестве»

Комитет по делам национальностей разработает закон «О российском казачестве»

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Телеграм-канал «Николай Долуда»

Комитет Госдумы по делам национальностей утвердил состав рабочей группы, которая подготовит федеральный закон «О российском казачестве», сообщил в своем Telegram-канале парламентарий, заместитель председателя комитета Николай Долуда.

Рабочую группу возглавит Николай Долуда.

«Данный федеральный закон даст новый импульс развития реестровых казачьих обществ во всех регионах страны, где располагаются казачьи войска», — отметил Долуда.

Также в состав рабочей группы вошли члены комитета по делам национальностей, представители федерального агентства по делам национальностей, Минюста и другие.

Ранее стало известно, что в храме Христа Спасителя в Москве соберется Большой круг российского казачества, в ходе которого будет принята резолюция о приоритетных направлениях развития российского казачества.

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