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Кинолог объяснил, почему нельзя держать собак на цепи

Кинолог Голубев: собак опасно держать на цепи

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Depositphotos

Собак не стоит держать на привязи или на цепи, потому что это может навредить здоровью питомца и ухудшить отношения между ним и хозяином. Об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, короткая цепь и отсутствие прогулок может привести к негативным последствиям для суставов, мышц и позвоночника собаки. Помимо этого, отсутствие достаточного количества двигательной активности может спровоцировать появление лишнего веса, проблемы с сердечно-сосудистой системой и обменом веществ.

«Без должного внимания и социализации вы получите дикое животное, которое будет охранять свою территорию, порой даже от самого хозяина. Собака может начать лаять, пытаться вырваться из цепи, разлизывать шерсть или наоборот стать апатичной и вялой. В этом случае животное может даже навредить себе: любой резкий рывок из-за ограничения может повредить шее. Кроме того, в случае встречи с диким животным у питомца не будет шансов убежать или скрыться», — добавил Голубев.

До этого Владимир Голубев говорил, что четкие ритуалы и правила сделают жизнь собаки комфортной и предсказуемой. По его словам, животное запоминает, какое поведение одобряет хозяин, в какое время его выводят гулять, когда кормят.

Ранее кинолог раскрыл феномен собачьей преданности.

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