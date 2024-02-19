В КПРФ предрекли возвращение пионеров

В России рано или поздно вернутся к истокам пионерской организации, которая до сих пор «необходима и востребована». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. Так он отреагировал на предложение общественника Михаила Ветрова вернуть школьникам аналог пионерского галстука.

«Что касается восстановления пионерской организации, компартия давно этим занимается. 19 мая каждого года мы принимаем более пяти тысяч пионеров. Во многих регионах проводятся такие же мероприятия. То есть де-факто пионерская организация востребована и необходима, в том числе с такой инициативой выходят родители. Наша партия активно поддерживает это и в качестве общественной организации. Что касается государственной позиции в этом отношении, то мы как угодно можем ее назвать, — «Время первых», но в любом случае мы вернемся к истокам пионерской организации. Лучшей организации подготовки воспитательной, кроме как пионерской, не было», — сказал Ющенко.

Парламентарий добавил, что, например, в Башкирии уже действует детская организация, которая в точности повторяет идеи пионерской организации: там носят галстуки, произносят клятвы, проводится соответствующее воспитание.

«Поэтому в любом случае это вернется, хотят они так это называть или нет, но лучшей детской организацией остаются пионерские лагеря, система школьного воспитания. Именно поэтому инициативы уже идут», — считает Ющенко.

19 февраля телеканал RT сообщил, что глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову предложение ввести в форму российских школьников аналог пионерского галстука.

По мнению Ветрова, во времена СССР этот основной аксессуар школьной формы «символизировал стремление школьника к знаниям, верности стране, готовности помогать».

Ранее в Госдуме заявили, что школьники должны сами решить, носить ли им пионерский галстук.