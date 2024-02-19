В Госдуме заявили, что школьники должны сами решить, носить ли им пионерский галстук

Депутат Госдумы Ксения Горячева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что школьники имеют право сами решать, какая атрибутика должна быть в школьной форме. Так парламентарий прокомментировала предложение общественника Михаила Ветрова вернуть в российские школы пионерский галстук.

«Я считаю, что то, о чем говорит Михаил Ветров — о символизме стремления школьника к знаниям, верности стране, готовности помогать, – он говорит о своих убеждениях, о своем опыте, о тех ассоциациях, которые возникают у него в связи с наличием пионерского галстука. Не факт, что те же ассоциации будут у юного школьника, который не застал этих времен. Поэтому если и вводить какие-то дополнительные элементы в школьную форму, то это должно быть предложение от самих детей, разработанный ими концепт, своя атрибутика, которая будет наполнена смыслом, ценностями. Совместно с классом, классным руководителем, а не будет завязана под это решение, которое не отражает того, о чем нынешние школьники думают и как чувствуют. Можно поговорить с ребятами и узнать, что у них ассоциируется со стремлением к знаниям, верности стране, готовности помогать, и уже так подбирать эту атрибутику», — сказала Горячева.

19 февраля телеканал RT сообщил, что глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову предложение ввести в форму российских школьников аналог пионерского галстука.

По мнению Ветрова, во времена СССР этот основной аксессуар школьной формы «символизировал стремление школьника к знаниям, верности стране, готовности помогать».

Ранее сообщалось, что единая школьная форма может ухудшать подвижность детей, особенно девочек.