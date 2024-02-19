В Казани начались «Игры будущего»

В Казани стартует первый соревновательный день «Игр будущего», 19 февраля в отеле «Корстон» проведут матчи группового этапа по онлайн-стратегии Dota 2. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Турнир в группе А проведут между российской командой One Move и китайской LGD Gaming, а также иранской Winter Bear и индийской Entity. В группе B сыграют российская Echpo4mak и китайская Invictus Gaming, а также филиппинский Neon Esports и перуанский Beastcoast. В группе C — российская Liga Team и китайский Xtreme Gaming, Nigma Galaxy из ОАЭ и Boom Esports из Индонезии. В группе D — киргизская Hydra с Azure Ray из Китая и катарская PSG Quest с Thunder Awaken из Перу.

Помимо этого, 19 февраля в «Татнефть Арене» начнется турнир по фиджитал-хоккею. В группе A будут соревноваться команда Baltic Select, состоящая из представителей Прибалтики, и мексиканская Quetzales Mexico North AM, а также российская Liga Pro и «Барыс» из Казахстана. В группе В — киберкоманда «Ак Барса» в российском противостоянии встретится с «Космосом», «Интер» — с «Фениксом».

Международный турнир «Игры будущего» проводится в Казани впервые, в его программу входит 21 дисциплина. Соревнования дадут старт движению фиджитал — совмещению реального и виртуального спорта.

Организаторы международного турниры «Игры Будущего» до этого предупредили желающих приобрести билеты на соревнования об участившихся в сети случаях продажи билетов перекупщиками. По данным организаторов, мошенники приобретают оригинальные билеты, делают копию штрих-кода, а затем реализуют его несколько раз.

Ранее сообщалось, что Армения отказалась от участия в «Играх Будущего».