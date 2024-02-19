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Александр Коц прокомментировал информацию о задержании брата с наркотиками

Военкору Коцу неизвестно о задержании брата с марихуаной в Москве

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Военный корреспондент «Комсомольской правды» и член СПЧ Александр Коц не смог подтвердить «Газете.Ru» информацию Telegram-канала Baza, что его брата-военкора Андрея Коца задержали в Москве с наркотиками.

«Я не знаю ничего, я в Авдеевке», — сказал Александр Коц.

Как сообщил Telegram-канал Baza, военкора РИА Новости Андрея Коца задержали в Москве ночью 10 февраля. Сотрудники полиции остановили журналиста на улице Декабристов на севере столицы. Как утверждает Baza, Коц заметно нервничал, поэтому полицейские решили его досмотреть — в ходе обыска был обнаружен сверток с неизвестным веществом.

Как пишет Baza, экспертиза показала, что это была марихуана весом два грамма. Следствие намерено возбудить уголовное дело по статье о торговле наркотическими веществами на неизвестное лицо, у которого военкор Коц приобрел марихуану.

Сам Андрей Коц отказался комментировать Baza информацию о своем задержании.

«Не понимаю, откуда вы взяли эту информацию, не буду комментировать», — сказал он.

Ранее переодетый в медведя полицейский поймал наркоторговку с помощью конфет в День влюбленных.

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