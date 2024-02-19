Москвич заживо сварился в горячей воде, не сумев выбраться из ванны из-за большого веса

В Москве врачи не смогли спасти мужчину, который получил 20% ожогов тела, принимая ванну в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Несчастный случай произошел с 44-летним жителем дома на Открытом шоссе. Как уточняется, москвич страдал от лишнего веса, а полгода назад ему диагностировали сахарный диабет.

На днях он выпил и решил принять ванну, но когда понял, что вода слишком горячая, поскользнулся и не смог пошевелиться. Мужчина стал кричать и звать на помощь, и его соседи вызвали на место спасателей. К тому времени, как они выломали дверь и сумели попасть в квартиру к пострадавшему, он получил 20% ожогов. Его немедленно доставили в больницу, но 18 февраля его не стало.

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