Взрывное устройство нашли в машине в Подмосковье

В городе Лобне в Московской области полиция задержала мужчину за минирование автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Взрывное устройство нашли в машине, припаркованной во дворе на улице Дружбы. Территорию оцепили, на место прибыли взрывотехники. Жители трех домов по улице Мирной и одного по улице Дружбы эвакуированы. По данным канала, в городе введен режим «Загорск».

Отмечается, что подозреваемого задержали рядом с автомобилем, в котором нашли бомбу. Его личность установлена, но пока не афишируется. В настоящее время правоохранители проверяют мужчину на сотрудничество со спецслужбами Украины.

Некоторое время назад стало известно, что агент Службы безопасности Украины, который готовил теракт против одного из политиков Запорожской области, под видом инвалида пытался заминировать автомобиль чиновника. ФСБ РФ показала соответствующие кадры.

Ранее в Херсонской области подорвали машину секретаря отделения «Единой России».