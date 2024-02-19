Военкора Коца задержали с наркотиками в Москве

Военного корреспондента Андрея Коца задержали с марихуаной в Москве. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что это произошло ночью 10 февраля. Сотрудники полиции остановили журналиста на улице Декабристов на севере столицы.

Как утверждает Baza, Коц заметно нервничал, поэтому полицейские решили его досмотреть. В ходе обыска у него обнаружили сверток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это была марихуана весом 2 грамма.

Следствие намерено возбудить уголовное дело по статье о торговле наркотическими веществами на неизвестное лицо, у которого журналист приобрел марихуану.

Коц ничего не сказал про свое задержание. Он ответил, что не знает, откуда Baza взял эти информацию, и отказался давать комментарии.

13 февраля этого года в петербуржском аэропорту Пулково таможенники задержали гражданина Германии после осмотра его вещей. При осмотре сотрудники авиаузла нашли у мужчины пакет мармеладных мишек с каннабисом. В отношении немца возбудили уголовное дело. Он может получить семь лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что переодетый в медведя полицейский поймал наркоторговку с помощью конфет в День влюбленных.