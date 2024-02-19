В Волгограде участник СВО, получивший травму позвоночника, попал в психбольницу

Житель Волгограда получил направление в психиатрическую больницу после ранения в зоне СВО. Об этом сообщает V1.

По словам матери участника спецоперации, в августе 2023 года он получил серьезную травму позвоночника. В декабре мужчина потерял сознание на лестнице и «еле дополз домой». Приехавшие домой к россиянину медики направили его в военный госпиталь, где его отказались принимать.

«Сказали, что он симулянт. Даже не осмотрели!» — поделилась женщина.

По словам матери, на фоне сложившейся ситуации сын начал заикаться и позже потерял речь. Затем он снова попал в больницу, но в отделении произошли проблемы с госпитализацией. В результате молодой человек оказался в специализированном учреждении.

«После звонков в прокуратуру отвезли в психиатрическое отделение для военных», — сообщается в публикации.

Журналисты V1 обратились в военную прокуратуру и штаб Южного военного округа. На данный момент в ведомствах ситуацию не прокомментировали.

Ранее в ХМАО пьяные местные жители сломали руку ветерану СВО с ранением.