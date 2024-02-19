Газета.Ru в Telegram

В Волгограде участник СВО, получивший травму позвоночника, попал в психбольницу

V1: В Волгограде участника СВО с травмой позвоночника отправили в психбольницу

close
100%
Shutterstock

Житель Волгограда получил направление в психиатрическую больницу после ранения в зоне СВО. Об этом сообщает V1.

По словам матери участника спецоперации, в августе 2023 года он получил серьезную травму позвоночника. В декабре мужчина потерял сознание на лестнице и «еле дополз домой». Приехавшие домой к россиянину медики направили его в военный госпиталь, где его отказались принимать.

«Сказали, что он симулянт. Даже не осмотрели!» — поделилась женщина.

По словам матери, на фоне сложившейся ситуации сын начал заикаться и позже потерял речь. Затем он снова попал в больницу, но в отделении произошли проблемы с госпитализацией. В результате молодой человек оказался в специализированном учреждении.

«После звонков в прокуратуру отвезли в психиатрическое отделение для военных», — сообщается в публикации.

Журналисты V1 обратились в военную прокуратуру и штаб Южного военного округа. На данный момент в ведомствах ситуацию не прокомментировали.

Ранее в ХМАО пьяные местные жители сломали руку ветерану СВО с ранением.

Что думаешь?
Комментарии
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами