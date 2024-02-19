Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Опекун пять лет держала в рабстве трех приемных детей

В Казахстане опекун пять лет держала в рабстве приемных детей

close
100%
Depositphotos

В Атырауской области Казахстана опекун пять лет истязала приемных детей и держала их в рабстве на отдаленной ферме. Об этом сообщает портал Liter.kz.

Голодных детей в лохмотьях обнаружили на ферме под Атырау социальные работники, которые приехали проверить условия жизни приемных детей. Трех подростков в 2018 году под опеку взяла казахстанская семья, на тот момент детям было 14, 12 и 8 лет.

Выяснилось, что опекун пять лет держала сирот на ферме в 20 километрах от города Атырау и заставляла следить и ухаживать за скотом — двумя табунами лошадей и 18 коровами.

«Проехав на ферму, члены комиссии ужаснулись от условий проживания детей. Они были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях. Опекун все эти годы издевалась над детьми, била, истязала, поработила и пять лет получала пособие на детей», — сообщила детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева.

Подростков из приемной семьи изъяли, им оказывается психологическая и медицинская помощь. В отношении опекуна начато досудебное расследование.

Ранее россиянин отрезал приемной дочери палец, избивал три года и заставлял есть мыло.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами