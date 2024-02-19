Опекун пять лет держала в рабстве трех приемных детей

В Атырауской области Казахстана опекун пять лет истязала приемных детей и держала их в рабстве на отдаленной ферме. Об этом сообщает портал Liter.kz.

Голодных детей в лохмотьях обнаружили на ферме под Атырау социальные работники, которые приехали проверить условия жизни приемных детей. Трех подростков в 2018 году под опеку взяла казахстанская семья, на тот момент детям было 14, 12 и 8 лет.

Выяснилось, что опекун пять лет держала сирот на ферме в 20 километрах от города Атырау и заставляла следить и ухаживать за скотом — двумя табунами лошадей и 18 коровами.

«Проехав на ферму, члены комиссии ужаснулись от условий проживания детей. Они были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях. Опекун все эти годы издевалась над детьми, била, истязала, поработила и пять лет получала пособие на детей», — сообщила детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева.

Подростков из приемной семьи изъяли, им оказывается психологическая и медицинская помощь. В отношении опекуна начато досудебное расследование.

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