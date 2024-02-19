В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал Развожаев.

До этого сообщалось о перекрытии проезда по Крымскому мосту. Его периодически закрывают, в том числе из-за попыток вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать города полуострова.

5 февраля командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа заявил, что Крымский мост не достоит до конца года. Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально разрушенным, и добавил, что знает, как это сделать. В ответ депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сказал, что слова Неижпапы — не более чем «бравада, показная удаль», чтобы отвлечь внимание от неудач украинской армии на поле боя.

Ранее в Севастополе предупредили о фейках про подготовку стрельбы в школах.