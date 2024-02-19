Телефонные мошенники обманули экс-начальника управления авиации ФСБ

Мошенники убедили бывшего начальника управления авиации ФСБ Николая Гаврилова перевести им 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Николай Гаврилов — советский и российский авиатор, генерал-лейтенант, Герой России. До 2010 года занимал должность начальника управления авиации ФСБ.

По словам Гаврилова, ему позвонил неизвестный, который представился президентом ассоциации героев России и предупредил якобы об угрозе хищения сбережений. После этого его переключили на «сотрудников ФСБ и Центробанка». Собеседники убедили Гаврилова перевести на якобы безопасный счет деньги. В итоге генерал-лейтенант перевел по указанным реквизитам 1,5 млн рублей, отметило агентство.

После того, как Гаврилов понял, что стал жертвой мошенников, он обратился с заявлением в полицию.

До этого мошенник притворился сотрудником Минздрава и обманул врача из Тюмени на 5 млн рублей.

Ранее в Москве женщина купила у мошенников криптовалюту почти на 900 тыс. рублей.