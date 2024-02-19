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В Туле суд смягчил приговор Алексею Москалеву

Суд смягчил приговор осужденному за дискредитацию ВС РФ Алексею Москалеву

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В Туле суд смягчил приговор Алексею Москалеву, осужденному по статье УК РФ о дискредитации российской армии. Об этом сообщает местный портал «Тульские новости».

Отмечается, что 19 февраля на судебном заседании сторона защиты Москалева попросила суд провести повторную психолого-лингвистическую экспертизу. Адвокат аргументировал это тем, что во время экспертизы не ставили вопрос о том, содержится ли оценочное суждение в постах мужчины. Судья в этой просьбе отказал.

По результатам заседания суд отменил приговор от 28 марта в виде 2-х лет лишения свободы в колонии и назначил новый — в виде лишения свободы сроком на 1 год и 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и других интернет-ресурсов в течение 2 лет. Срок отбывания наказания Москалеву исчисляется от 19 февраля 2024 года.

Напомним, в марте 2023 года суд приговорил отца девочки Алексея Москалева к двум годам лишения свободы за то, что он «публиковал в своих соцсетях записи, дискредитирующие ВС РФ». Его дочь Марию, которую он воспитывал один, поместили в социально-реабилитационный центр, а затем ее оттуда забрала мать.

Ранее Ефремовский межрайонный суд прекратил дело по иску об ограничении прав родителей Маши Москалевой.

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