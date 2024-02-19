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Аэропорт на Чукотке приостановил авиасообщение из-за метели и шторма

Аэропорт Анадырь приостановил авиасообщение из-за шторма и метели

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Shutterstock/Andrei Stepanov

Авиасообщение с Чукотским автономным округом оказалось нарушено из-за ухудшившихся погодных условий, все рейсы задержал либо отменил аэропорт Анадырь. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что причина приостановки авиасообщения — метель и штормовой ветер. В Анадыре задержали самолеты из Шереметьево и из Залива Креста. Обратным рейсам также не разрешен вылет. По данным воздушной гавани, возобновить полеты смогут не раньше 20 февраля.

Как сообщает региональное МЧС, 19 февраля с 15:00 (06:00 мск) в Анадыре бушует метель с ветром со скоростью 20-25 м/с и порывами 25-30 м/с. Ухудшение видимости достигает 500 метров. Согласно прогнозам синоптиков, такая погода будет сохраняться в течение 18 часов.

9 февраля снежная буря накрывала Челябинскую область. Из-за непогоды перекрывали трассу Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана.

Ранее сообщалось о массовой задержке рейсов в аэропорту Красноярска.

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