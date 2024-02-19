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Плохой почерк врачей назвали одной из причин отравления пациентов

Общественник Саверский: из-за непонятных рецептов случаются фатальные ошибки

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Shutterstock

Из-за написанных непонятным почерком рецептов врачей иногда случаются фатальные ошибки — фармацевты в аптеках могут перепутать и продать не то лекарство, заявил президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал всегда переспрашивать и уточнять у врача названия выписанных препаратов.

В качестве примера Саверский привел США, где в начале 2000-х годов 16% всех госпитализаций происходило из-за неправильно истолкованных рецептов врачей.

«Эти написанные на «латыни» «свитки» даже провизоры не могут разобрать! Человеку дают не то лекарство, и тот травится!» — заявил общественник, добавив, что такая статистика ведется не во всех странах, поэтому оценить масштаб ошибок непросто.

Опасность заключается в том числе в аллергических реакциях вплоть до анафилактического шока, которые могут спровоцировать отдельные лекарства, подчеркнул эксперт.

«Так что, когда врач написал вам что-то непонятное в рецепте, лучше переспросить его», — призвал специалист.

Напомним, в России в прошлом году вступили в силу правила, согласно которым строго по рецепту теперь продаются препараты для лечения заболеваний сердца, диабета, бронхиальной астмы, антибиотики и другие лекарства. Фармацевт при этом обязан передавать реквизиты рецептов в цифровую систему мониторинга движения лекарственных препаратов.

Фармэксперты ранее назвали россиянам главные ошибки в хранении лекарств дома.

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