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Врач объяснил, чем вызван рост заболеваемости корью в России

Врач Прокофьев: заболеваемость корью в России выросла из-за непривитых мигрантов

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OneSideProFoto/Shutterstock

Рост заболеваемости корью в России вызван тем, что в страну приезжают мигранты, которые не делали прививку для защиты от заболевания. Об этом Tsargrad.tv рассказал заведующий медицинской частью, врач общей практики Денис Прокофьев.

«За год мы получили колоссальный рост заболеваемости корью — почти в 300 раз. Во многом это связано с тем, что в нашу страну попадают люди, не прошедшие вакцинацию. Это приводит к формированию достаточно большой прослойки населения, которое абсолютно беззащитно против этого вируса», — пояснил Прокофьев.

По его словам, корь является опасной болезнью, которая может привести к развитию пневмонии и энцефалитов. Заболевание передается воздушно-капельным путем, заразиться могут те, кто имел даже кратковременный контакт с больным. Если прибывшие из стран ближнего зарубежья граждане не прошли вакцинацию, заразиться можно, например, при покупке продуктов в ларьке или в такси.

8 февраля Роспотребнадзор сообщал, что ситуация в России по кори спокойная, в 2023 году удалось справиться с распространением болезни, сейчас фиксируются лишь единичные случаи. В ведомстве уточнили, что на данный момент в России фиксируются единичные случаи кори. Чаще всего это непривитые граждане.

Ранее в двух московских вузах объявили карантин из-за кори.

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