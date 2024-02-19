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В Свердловской области колесо от фуры отлетело девушке в голову, она в коме

На Урале девушка впала в кому после того, как ее сбило колесом от фуры

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Depositphotos

В Свердловской области 20-летняя девушка впала в кому после ДТП. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на Серовском тракте 16 февраля. Вместе с возлюбленным пострадавшая возвращалась домой после визита в Пермь. По пути они заметили перевернувшийся автомобиль и решили помочь.

В момент, когда они вышли из машины колесо от проезжающего мимо грузовика отлетело девушке в голову. Находившийся рядом мужчина также пострадал, деталь ударила его по ногам.

По словам возлюбленного пострадавшей, на данный момент состояние пациентки остается критически тяжелым, она находится в коме.

«Девушка перенесла операцию, сейчас ее жизнь поддерживают с помощью аппаратов», – сообщается в публикации.

Родители россиянки приехали в больницу. Они намерены проверить качество лечения.

Ранее в Ленобласти женщина попала в нейрохирургию из-за отлетевшего ей в лицо колеса автобуса.

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