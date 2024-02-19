В Сахалинской области призвали отменить концерт Дианы Арбениной

Концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, который должен пройти 25 февраля в ледовом дворце «Кристалл» в Южно-Сахалинске, хотят отменить из-за позиции певицы по Крыму. Соответствующее предложение в разговоре с РИА Новости озвучил депутат парламента Сахалинской области Александр Шарифулин.

«Как известно, исполнительница в 2014 году заявила, что не одобряет присоединение Крыма, а на выступлении в Киеве попросила прощения за российских коллег, не поддержавших укрофашистов. В 2018 году исполнительница подчеркнула, что никогда не поедет на Донбасс», — рассказал парламентарий.

По словам Шарифулина, Арбенина также неоднозначно высказывалась про СВО, в то время как жители Курильских островов и Сахалина поддерживают российских солдат, а власти активно помогают подшефному им городу Шахтерску в Донецкой народной республике. Депутат назвал готовящийся концерт неуместным и заявил, что его следует отменить.

Концерты Арбениной неоднократно отменяли в 2023 году. В ноябре ей все же удалось провести выступление в Иркутске. Как писали местные СМИ, это произошло, несмотря на протесты активистов.

Ранее Арбенина пожаловалась на грамматическую ошибку на табличке в аэропорту Внуково.